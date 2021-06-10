Москвичам рассказали о мобильных пунктах вакцинации от COVID-19

Сделать прививку от коронавируса в Москве можно не только в поликлиниках, но и в специальных пунктах, где работают выездные бригады. Их расположили так, чтобы жителям было удобно привиться по пути на работу, в магазин или по делам.

Вакцину можно получить, например, в торговых центрах "Щука", "Метрополис", "Калейдоскоп", "Щелковский". Также прививают в парках. Павильон есть у главного входа на ВДНХ, у Головинских прудов.

Популярными местами для того, чтобы сделать прививку, оказались ЦУМ, ГУМ, "Афимолл".

Полный мобильных пунктов вакцинации можно посмотреть на сайте mos.ru. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.