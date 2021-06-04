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Общество

07:24

В московских вузах началась вакцинация от коронавируса

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В московских вузах началась вакцинация от COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, список пунктов вакцинации постоянно обновляется, выездные бригады принимают жителей в популярных общественных местах.

"Спрос мы видим в том числе среди студентов, которые хотели бы, но еще не сделали прививку в силу занятости. Поэтому возможность организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории мы решили предоставить столичным вузам", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр отметила, что из 100 государственных и частных вузов, которым направили соответствующее предложение, пока откликнулись 21, практически со всеми из них уже начали взаимодействие. Так, прививку можно будет сделать в МГЛУ, МФТИ, РУДН, МГПУ, МГИМО, и других. В Государственном университете управления вакцинация уже началась.

Сделать прививку от COVID-19 может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва".

В мобильных прививочных пунктах соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, а проводят вакцинацию врачи городских поликлиник. Перед прививкой всех пациентов осматривают, а после в течение получаса наблюдают за состоянием вакцинировавшегося. В общей сложности вакцинация занимает 40 минут.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

До этого в Минздраве заявляли, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Подчеркивалось, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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