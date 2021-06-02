Ситуация с COVID-19 в России находится на переломе – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ситуация с коронавирусом в России сейчас находится на переломе, заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что это в том числе благодаря вакцинации.

"Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и, естественно, на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация", – сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российский уровень подготовки к эпидемиологическим угрозам оказался одним из самых высоких в мире.

За последние сутки в России подтвердили 8 832 новых случая COVID-19. При этом в 1 153 (13,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 090 249 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Тыва.

За последние сутки в стране скончались 394 человека с COVID-19, за весь период пандемии – 122 267. За минувшие 24 часа выписаны 9 020 человек, за все время – 4 702 599.