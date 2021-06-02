В России выявили 8 832 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 8 832 новых случая COVID-19. При этом в 1 153 (13,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 842 случая, на Санкт-Петербург – 828, на Московскую область – 761, на Ростовскую область – 160, на Нижегородскую область – 151, на Воронежскую область – 137, на Саратовскую область – 113, на Иркутскую область – 110, на Республику Саха (Якутия) – 100.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 090 249 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Тыва.

За последние сутки в стране скончались 394 человека с COVID-19, за весь период пандемии – 122 267. За минувшие 24 часа выписаны 9 020 человек, за все время – 4 702 599.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что наблюдавшийся в Москве всплеск заболеваемости COVID-19 связан с майскими праздниками и особенностями весеннего эпидемиологического сезона. Рост заболеваемости коронавирусом произошел в середине мая.