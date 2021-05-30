Мурашко заявил о необходимости во всеобщем участии в вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, заболевание у многих протекает тяжело и подчас бывает смертельным.
"Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно", – сказал министр в интервью телеканалу "Россия 1".
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация и соблюдение профилактических мер способны снизить вероятность мутации коронавируса. В ведомстве уточнили, что на данный момент значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни, не обнаружено. Однако если такие появятся, то состав вакцин можно будет изменить для защиты от них.
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