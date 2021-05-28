В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация от COVID-19 снижает вероятность мутаций

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцинация от COVID-19 и соблюдение профилактических мер помогают снизить вероятность мутации вируса. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

"Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Все это помогает снизить вероятность мутации вируса", – говорится в сообщении.

Специалисты постоянно наблюдают за изменчивостью вируса, включая изучение потенциального влияния на эффективность вакцин. В настоящее время значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс, обнаружено не было, отметили в Роспотребнадзоре.

"Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них", – говорится в сообщении.

Также специалисты рекомендовали перенесшим COVID-19 сделать прививку через несколько месяцев после болезни. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что после прививки от коронавируса при последующем заражении можно заболеть, однако это случается довольное редко. Уточнялось, что могут заразиться люди, которые не завершили полный курс вакцинации и не соблюдали рекомендованные меры предосторожности.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавируса должны быть привиты 60% россиян. Он назвал вакцинацию населения приоритетной задачей властей.

Владимир Путин сообщал о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.