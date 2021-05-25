К осени против коронавируса должны быть привиты 60% населения РФ – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К осени от коронавируса должны быть привиты 60% населения России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на IX международном конгрессе "Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении".

Он назвал вакцинацию населения приоритетной задачей властей.

Ранее Мурашко рекомендовал всем россиянам сделать прививку от COVID-19. По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус получил прививку от коронавируса. Он призвал всех последовать его примеру.

Владимир Путин ранее заявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.