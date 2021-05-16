Глава Минздрава рекомендовал россиянам сделать прививку от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам не ждать третьей волны пандемии коронавируса, а сделать прививку от COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, "авось" в данной ситуации не сработает", – сказал министр.
По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус получил прививку от коронавируса. Он призвал всех последовать его примеру.
За последние сутки в России подтвердили 8 554 новых случаев COVID-19, при этом в 1 351 из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Всего в РФ зарегистрировали 4 940 245 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва.
За последние сутки в стране умерли от коронавируса 391 человек, за весь период пандемии скончались 115 871. За минувшие 24 часа выздоровели 8 573 человек, за все время – 4 556 073.
Более 10 млн россиян завершили вакцинацию от коронавируса
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