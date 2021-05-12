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Общество

10:41

Более 24 млн россиян прошли разные этапы вакцинации от COVID-19 – Мишустин

власть медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 24 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или полностью завершили ее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

По его словам, в конце прошлого года по всей стране началась добровольная бесплатная массовая вакцинация.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России удастся обеспечить в сентябре.

Владимир Путин сообщил, что около 21 миллиона человек сделали прививку от коронавируса в России. По его словам, при первых симптомах коронавирусной инфекции необходимо обращаться к врачу и не ждать, когда болезнь будет прогрессировать.

Президент РФ заявил, что необходимо тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Кроме того, он обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с COVID-19. По его словам, необходимо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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