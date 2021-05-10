Путин призвал активно вакцинироваться от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин заявил, что необходимо тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, он обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с COVID-19. По его словам, необходимо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.
"Мы сегодня разговаривали с Анной Поповой, главным нашим санитарным врачом. И от своего имени, и от ее хочу обратиться к нашим гражданам продолжать прививочную кампанию", – уточнил президент РФ.
Помимо этого, Владимир Путин напомнил главам регионов, что нужно соблюдать темпы тестирования и вакцинации.
"Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь", – заключил глава государства.
Ранее он заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная. По его словам, специалисты отмечают, что в стране ситуация с COVID-19 держится на том уровне, на котором сложилась в предыдущее время.
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