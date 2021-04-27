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Москва 24

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Общество

12:51

Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Коллективный иммунитет россиян к коронавирусу появится примерно в сентябре 2021 года. Об этом сообщила
вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в регионах это может произойти по-разному, все зависит от интенсивности вакцинации против COVID-19.

"Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации – это сентябрь 2021 года", – отметила Голикова на заседании Совета законодателей РФ.

Ранее она сообщила, что почти 12 миллионов россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, при этом 7,5 миллиона из них завершили вакцинацию.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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