Голикова заявила, что в майские праздники в РФ не введут новые ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что в период майских праздников в стране не будут вводить новые ограничения по коронавирусу.

"Чтобы дополнительно организовать работу в преддверии майских праздников и выпустить соответствующие рекомендации для органов власти, для граждан по соблюдению ограничительных мер, мы направили высшим органам государственной власти регионов напоминание о необходимости придерживаться тех рекомендаций, которые уже ранее были сформулированы Роспотребнадзором, ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать", – сказала Голикова на брифинге.

Ранее представитель кабмина отметила, что организации имеют право самостоятельно определять порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.

Голикова также подчеркнула, что все сотрудники обязательно должны получить зарплату, даже если не будут работать в указанный период.

23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Майские праздники пройдут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. В целом россияне будут отдыхать 10 дней подряд.