Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать с 1 по 10 мая нерабочими днями. Об этом сообщает ТАСС.
Свое предложение Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.
"Коллеги говорят об этом, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными", – заявила Попова в ходе встречи с президентом.
Она отметила, что такой шаг обеспечит более стабильный эпидемический прогноз.
"Если вы считаете, что это все-таки необходимо, – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", – сказал Путин.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучает предложения по увеличению продолжительности майских праздников. Также озвучивалась идея сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.
По оценке директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 В России еще недостаточно стабильная. По ее словам, на протяжении месяца уровень заболеваемости существенно не снижается, несмотря на масштабную вакцинацию.
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