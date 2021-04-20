В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с COVID-19 нестабильной

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В России эпидемиологическая ситуация с COVID-19 еще недостаточно стабильная, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, на протяжении месяца уровень заболеваемости существенно не снижается, несмотря на масштабную вакцинацию.

"Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация еще недостаточно стабильная", – сказала Пшеничная в разговоре с РИА Новости.

Накануне Пшеничная выразила мнение, что суточные колебания заболеваемости COVID-19 в России могут возникать из-за погодных факторов. По словам специалиста, положительно влияет на эпидситуацию формирование популяционного иммунитета – не менее 60–70%. Она добавила, что пока еще количество людей без антител остается большим.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее сообщил, что за прошедшую неделю коронавирусом в мире заразились свыше 5,2 миллиона человек. По его словам, рост заболеваемости продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается в течение последних пяти недель.

