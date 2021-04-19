Эпидемиолог объяснила колебания заболеваемости COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что суточные колебания заболеваемости COVID-19 в России могут возникать из-за погодных факторов, сообщает РИА Новости.

"При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ", – уточнила Пшеничная.

По словам специалиста, положительно влияет на эпидситуацию формирование популяционного иммунитета – не менее 60–70%. Она добавила, что пока еще количество людей без антител остается большим.

За последние сутки в России подтвердили 8 589 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, в 1 081 случае заболевание было бессимптомным.

Ранее эксперт заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием через несколько лет.