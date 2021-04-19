Эпидемиолог объяснила колебания заболеваемости COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что суточные колебания заболеваемости COVID-19 в России могут возникать из-за погодных факторов, сообщает РИА Новости.
"При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ", – уточнила Пшеничная.
По словам специалиста, положительно влияет на эпидситуацию формирование популяционного иммунитета – не менее 60–70%. Она добавила, что пока еще количество людей без антител остается большим.
За последние сутки в России подтвердили 8 589 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, в 1 081 случае заболевание было бессимптомным.
Ранее эксперт заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием через несколько лет.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 142 млн
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