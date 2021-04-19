В России выявили 8 589 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 8 589 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, в 1 081 случае заболевание было бессимптомным.

На Москву пришлось 2 279 случаев, на Санкт-Петербург – 692, на Московскую область – 592, на Ростовскую область – 237, на Нижегородскую область – 201, на Самарскую область – 192, на Воронежскую область – 175, на Иркутскую область – 148, на Саратовскую область – 135, на Красноярский край – 119, на Челябинскую область – 115, на Свердловскую область – 109, на Пермский край – 103, на Республику Крым – 102, на Волгоградскую область – 102.

Всего в России зарегистрировано 4 710 690 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай, Республике Тыва – 0,01%, Магаданской области, Еврейской автономной области – 0,02%.

За последние сутки подтверждено 346 смертей, за весь период по стране от заболевания умерли 105 928 человек. За минувшие 24 часа выписаны 6 818 человек, за весь период – 4 333 598.

Ранее в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.

Для теста, построенного на методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Результат с достоверностью 96% определится через 15 минут. Отмечается, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь – "Спутник V".