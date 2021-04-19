В Турции одобрили производство "Спутника V" – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет газета Yeni Safak со ссылкой на заявление члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза.
Специалист уточнил, что в стране проводились испытания российского препарата на этапе производства.
"Связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение", – сказал Кайыпмаз.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил ход переговоров по внесению вакцины "Спутник V" в число одобренных ВОЗ препаратов. По словам министра, обсуждение находится на финальной стадии.
Применение "Спутника V" ранее было одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
Кроме того, в список стран, использующих российский препарат, входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.
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