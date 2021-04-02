В Центре Гамалеи создали технологию обновления вакцины при мутации коронавируса

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России появилась технология, которая позволяет за два дня обновлять вакцину от коронавируса в случае мутации. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Как рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург, технология основана на аденовирусных векторах, в которых по последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой в течение суток формируется новая последовательность.

"На следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова", – пояснил эксперт.

Сейчас идет дискуссия о необходимости проведения всех фаз испытаний для новых вакцин. Гинцбург объяснил, что в мире практикуется проверка препарата на небольшой группе добровольцев до 100 человек.

"Если он (препарат. – Прим. ред.) дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство", – сказал специалист.

Он выразил надежду, что подобная ускоренная процедура регистрации будет введена в России в ближайшее время.

Ранее Гинцбург назвал сроки окончания исследования вакцины "Спутник V". Он заявлял, что после завершения испытаний принципиальных изменений в инструкции к препарату не ожидается.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация. Данный процесс будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, отметил он.