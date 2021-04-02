В Центре Гамалеи создали технологию обновления вакцины при мутации коронавируса

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России появилась технология, которая позволяет за два дня обновлять вакцину от коронавируса в случае мутации. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Как рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург, технология основана на аденовирусных векторах, в которых по последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой в течение суток формируется новая последовательность.
"На следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова", – пояснил эксперт.
Сейчас идет дискуссия о необходимости проведения всех фаз испытаний для новых вакцин. Гинцбург объяснил, что в мире практикуется проверка препарата на небольшой группе добровольцев до 100 человек.
"Если он (препарат. – Прим. ред.) дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство", – сказал специалист.
Он выразил надежду, что подобная ускоренная процедура регистрации будет введена в России в ближайшее время.
Ранее Гинцбург назвал сроки окончания исследования вакцины "Спутник V". Он заявлял, что после завершения испытаний принципиальных изменений в инструкции к препарату не ожидается.
В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация. Данный процесс будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, отметил он.
В России планируют привить свыше 30 млн человек от COVID-19 до 15 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: