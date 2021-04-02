Гинцбург назвал сроки окончания исследования "Спутника V"

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Названы сроки окончания пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V". Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

По его словам, испытания должны закончиться в середине июня. После этого в течение двух–трех недель отчет будет подписан и отправлен в экспертное учреждение Минздрава.

"После <...> будет принято решение о постоянной регистрации", – пояснил Гинцбург.

Он добавил, что после завершения испытаний принципиальных изменений в инструкции к вакцине не ожидается.

Ранее Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В ближайшее время будет проведена экспертиза качества, безопасности и эффективности препарата.

По словам Гинцбурга, "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря этому препарату снижается вероятность тяжелого течения COVID-19.

Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V". Испытания вакцины будут проходить до 28 января 2022 года.