Минздрав РФ одобрил III фазу испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"

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Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение международных клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщает ТАСС.

"Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины "Спутник Лайт" в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2", – указано в государственном реестре разрешений на проведение исследований.

Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, является однокомпонентным и должен будет вводиться всего один раз. Испытания вакцины пройдут в период с 17 февраля 2021 года по 28 января 2022 года.

В январе Минздрав РФ одобрил проведение исследований однокомпонентной версии вакцины "Спутник Лайт". Эксперты должны были оценить безопасность и переносимость препарата, а также убедиться в его способности формировать иммунитет.

