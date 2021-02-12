В Центре Гамалеи завершают вторую фазу клинических испытаний вакцины "Спутник лайт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр имени Гамалеи заканчивает вторую фазу клинических испытаний российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник лайт". Об этом телеканалу "Россия-24" рассказал директор учреждения Александр Гинцбург.

"Институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата", – сообщил Гинцбург. По словам директора Центра Гамалеи, данная вакцина не будет использоваться в России, в стране все еще можно привиться от коронавируса "Спутником V".

Гинцбург уточнил, что разработанная вакцина "Спутник лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Директор центра обратил внимание, что благодаря "Спутнику лайт" снижается вероятность тяжелого течения COVID-19, но не исключается полностью.

"Полноценный вариант вакцины, во-первых, дает стопроцентную гарантию от тяжелых случаев, которые могут превратиться в летальные", – отметил Гинцбург. Предполагается, что действовать "Спутник лайт" будет в 3-4 раза меньше, чем "Спутник V.

Ранее Гинцбург назвал доказанный срок действия "Спутника V". Данный препарат будет защищать организм около четырех-пяти месяцев.