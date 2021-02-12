Гинцбург назвал доказанный срок действия "Спутника V"

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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-24" назвал экспериментально доказанную продолжительность действия вакцины от коронавируса "Спутник V".

"В настоящее время мы можем гарантировать экспериментально, что продолжительность действия вакцины "Спутник V" составляет порядка девяти месяцев, немного более", – отметил он.

Также Гинцбург рассказал, что защитное действие однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник лайт" будет длиться в три-четыре раза меньше, чем у двухкомпонентной "Спутник V". Данный препарат будет защищать организм около четырех-пяти месяцев, отметил директор центра.

"Полноценный вариант вакцины даст 100-процентную гарантию от тяжелых случаев. "Лайт" же только понижает вероятность их возникновения, но полностью их не исключает", – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России. Он считает, что она наращивает темпы. Представитель Кремля также добавил, что данную работу невозможно развернуть в одночасье.