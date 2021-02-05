Гинцбург допустил, что исследования "Спутника V" на детях могут начаться в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины "Спутник V" на детях могут начаться в июне. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении", – сказал Гинцбург.

Ранее глава Центра имени Гамалеи заявил, что вакцина "Спутник V" может защищать от коронавирусной инфекции в течение двух лет. По его словам, эффективность применения препарата у людей разных возрастов почти одинакова. При этом он подчеркнул, что срок сохранения иммунитета к коронавирусу в будущем изучат ученые.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщали, что эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%, для пациентов старше 60 лет – 91,8%.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.