Гинцбург заявил, что "Спутник V" может защищать от COVID-19 более двух лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" может защищать от коронавирусной инфекции в течение двух лет.
"У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования", – приводит его слова ТАСС.
Также Гинцбург заявил, что эффективность применения "Спутника V" у людей разных возрастов почти одинакова. При этом он подчеркнул, что срок сохранения иммунитета к коронавирусу в будущем изучат ученые.
Ранее в Центре Гамалеи допустили новую волну COVID-19 с приходом потепления.
Кроме того, возможность появления третьей волны пандемии COVID-19 допускал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Свой прогноз он обосновал трезвым историческим анализом, основанным на других болезнях, таких как испанка, птичий, свиной и азиатский грипп. Врач напомнил, что ситуация с этими болезнями выходила на пик трижды.
В России за последние сутки выявили 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них клинических проявлений болезни не было у 1 597 человек.
В Центре Гамалеи допустили новую волну коронавируса
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