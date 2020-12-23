Проценко оценил возможность наступления в мире третьей волны коронавируса

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность наступления в мире третьей волны коронавируса. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

Медик допустил возможность появления третьей волны пандемии COVID-19. Свой прогноз Проценко обосновал "трезвым историческим анализом".

По мнению главврача, ситуации с такими болезнями, как испанка, птичий, свиной и азиатский грипп, выходили на пик трижды. Чаще всего такие всплески заболеваемости были сезонными – в весенний и осенний периоды.

Медик также обратил внимание на улучшение ситуации с загруженностью больниц в России.

"За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение", – сказал Проценко.

Ранее Проценко назвал срок пиковых осложнений у больных COVID-19. Он также сообщил, что коронавирус может иметь абсолютно разные симптомы.

За последние сутки в России выявили 28 776 случаев коронавируса. В 5 678 из них заболевание протекало без клинических проявлений.