Проценко оценил возможность наступления в мире третьей волны коронавируса

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность наступления в мире третьей волны коронавируса. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".
Медик допустил возможность появления третьей волны пандемии COVID-19. Свой прогноз Проценко обосновал "трезвым историческим анализом".
По мнению главврача, ситуации с такими болезнями, как испанка, птичий, свиной и азиатский грипп, выходили на пик трижды. Чаще всего такие всплески заболеваемости были сезонными – в весенний и осенний периоды.
Медик также обратил внимание на улучшение ситуации с загруженностью больниц в России.
"За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение", – сказал Проценко.
Ранее Проценко назвал срок пиковых осложнений у больных COVID-19. Он также сообщил, что коронавирус может иметь абсолютно разные симптомы.
За последние сутки в России выявили 28 776 случаев коронавируса. В 5 678 из них заболевание протекало без клинических проявлений.
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