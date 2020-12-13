Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пиковых осложнений у больных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пик негативных проявлений коронавируса у зараженных наблюдается на 7–10 день течения болезни, сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Самый пик, пик всех проблем – это где-то 7–10 сутки заболевания", – заявил Проценко в интервью для фильма "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".

Он также сообщил, что коронавирус может иметь абсолютно разные симптомы. Например, хронический COVID-19 может проявиться дерматологическими расстройствами, депрессией или "парасуицидальными мыслями".

Ранее Проценко рассказал, что у людей, переболевших коронавирусом, количество антител может постепенно снижаться, однако это не значит, что иммунитет от коронавируса исчезает. По его данным, содержание антител в крови у большинства пациентов падает к четвертому месяцу после болезни, но при повторной встрече с инфекцией организм снова начинает их вырабатывать.