Проценко раскрыл главную особенность COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал "быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов" в организме главной особенностью пациентов с COVID-19. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Проценко рассказал, что из тех пациентов, которых не удается спасти, треть умирают в первые 72 часа пребывания в стационаре, остальные – в более поздние сроки. По его словам, к летальности в первые часы пребывания в клиниках чаще всего приводит гипоксия и тромбоэмболии, а при поздней смертности у пациента возникают септические осложнения из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.
Врач уточнил, что внутрибольничные штаммы опасных бактерий появились в Коммунарке из-за перевода пациентов из других стационаров. По его словам, эти штаммы имеют устойчивость, что осложняет процесс лечения больного.
В России за последние сутки зафиксировали 25 487 новых случаев коронавируса во всех регионах. В Москве за это время выявили 6 075 случаев. Уточнялось, что в столице госпитализированы с COVID-19 1 759 пациентов, при этом к аппаратам ИВЛ подключены 437 человек.
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