В Москве запустят систему контроля за наличием лекарств от COVID-19 в аптеках

18:21
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Москве запустят систему контроля за наличием популярных лекарств от коронавируса в аптеках. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил Сергей Собянин.
"Мы создали систему контроля за наличием популярных лекарств, видим в целом по городу, что они есть. Теперь вместе с налоговой службой по контрольно-кассовым аппаратам выстраиваем систему, чтобы видеть и контролировать наличие этих лекарств в каждой аптеке. Такую систему мы доведем в течение недели-двух", – сообщил мэр.
При этом Собянин уточнил, что лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в Москве достаточно.
Также мэр напомнил, что все препараты от коронавируса выписываются врачом. В связи с этим он призвал граждан не скупать их в аптеках без соответствующих рекомендаций медиков.
Ранее сообщалось, что все вакцины от коронавируса в РФ включат в список жизненно важных лекарств.
Михаил Мишустин заявлял, что препарат от коронавируса должен быть доступен для всех, кто хочет сделать себе прививку. Кроме того, с 2021 года в указанный перечень также внесут 25 новых препаратов, добавил премьер-министр.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.
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