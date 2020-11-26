В Москве запустят систему контроля за наличием лекарств от COVID-19 в аптеках

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В Москве запустят систему контроля за наличием популярных лекарств от коронавируса в аптеках. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил Сергей Собянин.

"Мы создали систему контроля за наличием популярных лекарств, видим в целом по городу, что они есть. Теперь вместе с налоговой службой по контрольно-кассовым аппаратам выстраиваем систему, чтобы видеть и контролировать наличие этих лекарств в каждой аптеке. Такую систему мы доведем в течение недели-двух", – сообщил мэр.

При этом Собянин уточнил, что лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в Москве достаточно.

Также мэр напомнил, что все препараты от коронавируса выписываются врачом. В связи с этим он призвал граждан не скупать их в аптеках без соответствующих рекомендаций медиков.

Ранее сообщалось, что все вакцины от коронавируса в РФ включат в список жизненно важных лекарств.

Михаил Мишустин заявлял, что препарат от коронавируса должен быть доступен для всех, кто хочет сделать себе прививку. Кроме того, с 2021 года в указанный перечень также внесут 25 новых препаратов, добавил премьер-министр.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.