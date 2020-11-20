Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

17:19

Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V"

медицина наука

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина высоко оценила вакцину "Спутник V" от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Та третья фаза, которая идет сейчас, показывает, что эффективность весьма и весьма высока, чрезвычайно высока", – заявила специалист на круглом столе, посвященном госполитике в области иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Промежуточный анализ третьей фазы испытаний показал эффективность препарата в 92%.

Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября. В Роспотребнадзоре ожидают, что до конца года будет произведено 50 тысяч доз препарата.

Производители рассказали об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать