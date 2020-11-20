Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V"

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Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина высоко оценила вакцину "Спутник V" от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Та третья фаза, которая идет сейчас, показывает, что эффективность весьма и весьма высока, чрезвычайно высока", – заявила специалист на круглом столе, посвященном госполитике в области иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Промежуточный анализ третьей фазы испытаний показал эффективность препарата в 92%.

Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября. В Роспотребнадзоре ожидают, что до конца года будет произведено 50 тысяч доз препарата.

