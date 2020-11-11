Эффективность вакцины "Спутник V" на третьем этапе испытаний в РФ достигла 92%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо была проведена оценка эффективности среди более 16 тысяч добровольцев. В статистический анализ включили 20 подтвержденных случаев заболевания.
Наблюдение за 10 тысячами вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний из медиков и других групп риска подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.
Также отмечается, что более 20 из 40 тысяч добровольцев в ходе третьей фазы исследований российской вакцины уже были вакцинированы ее первой дозой, более 16 тысяч – первой и второй дозой. Это данные по состоянию на 11 ноября.
Специалисты рассказали, что непредвиденных нежелательных явлений у провакцинированных "Спутником V" не выявлено, наблюдались только кратковременные побочные эффекты. В частности, боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль.
Ранее сообщалось, что у трех медиков в Алтайском крае после того, как они получили вакцину от коронавируса "Спутник V", выявили положительные результаты теста на COVID-19. Всего в регион доставили 42 комплекта вакцины. Второй завоз планируется в начале 2021 года в объеме 2 тысяч доз.
В Минздраве позже сообщили, что заражение коронавирусом после вакцинации медиков в Алтайском крае связано с тем, что у них не успели выработаться антитела и сформироваться иммунитет.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,261 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, вылечились 1 369 357 человек, скончались 31 593.
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