Эффективность вакцины "Спутник V" на третьем этапе испытаний в РФ достигла 92%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо была проведена оценка эффективности среди более 16 тысяч добровольцев. В статистический анализ включили 20 подтвержденных случаев заболевания.

Наблюдение за 10 тысячами вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний из медиков и других групп риска подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.

Также отмечается, что более 20 из 40 тысяч добровольцев в ходе третьей фазы исследований российской вакцины уже были вакцинированы ее первой дозой, более 16 тысяч – первой и второй дозой. Это данные по состоянию на 11 ноября.

Специалисты рассказали, что непредвиденных нежелательных явлений у провакцинированных "Спутником V" не выявлено, наблюдались только кратковременные побочные эффекты. В частности, боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль.

Ранее сообщалось, что у трех медиков в Алтайском крае после того, как они получили вакцину от коронавируса "Спутник V", выявили положительные результаты теста на COVID-19. Всего в регион доставили 42 комплекта вакцины. Второй завоз планируется в начале 2021 года в объеме 2 тысяч доз.

В Минздраве позже сообщили, что заражение коронавирусом после вакцинации медиков в Алтайском крае связано с тем, что у них не успели выработаться антитела и сформироваться иммунитет.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,261 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, вылечились 1 369 357 человек, скончались 31 593.

