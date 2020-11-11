В Минздраве прокомментировали случаи заражения медиков COVID-19 после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заражение коронавирусом после вакцинации медиков в Алтайском крае связано с тем, что у них не успели выработаться антитела и сформироваться иммунитет. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

"Вакцина "Спутник V" – двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, через три недели после второй инъекции: в это время идет процесс формирования иммунитета", – рассказал Кузнецов.

Он добавил, что вакцинированным необходимо соблюдать меры предосторожности минимум три недели после введения второй инъекции.

Ранее сообщалось, что у трех медиков в Алтайском крае после того, как они получили вакцину от коронавируса "Спутник V", выявили положительные результаты теста на COVID-19. Всего в регион доставили 42 комплекта вакцины. Второй завоз планируется в начале 2021 года в объеме 2 тысяч доз.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,261 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, вылечились 1 369 357 человек, скончались 31 593.

