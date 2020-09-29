Данные о вакцинированных от COVID-19 будут размещаться в едином информационном ресурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции данные о вакцинированных от нее теперь будут размещаться в едином информационном ресурсе. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Как сообщает Агентство "Москва", соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно новому документу, к существующим сведениям информационного ресурса, который содержит информацию о COVID-19, будет добавлена информация о людях, иммунизированных вакциной.
Таким образом, ресурс будет содержать данные различного характера, связанные с коронавирусом. Кроме этого, люди, получившие вакцину, смогут вести дневник наблюдения на едином портале госуслуг, а также через специальное мобильное приложение. Все это позволит контролировать процесс вакцинации.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч человек. На тот момент прививку получили около 700 человек. По словам Собянина, на свое самочувствие после вакцинации никто не жаловался.
В Москве на базе 11 городских поликлиник идет вакцинация медицинских работников от коронавируса. В ближайшее время власти планируют открыть еще 74 центра гражданской вакцинации.
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