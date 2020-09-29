Гинцбург объяснил невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вакцинацию населения от COVID-19 следует ускорить, но пока это невозможно, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограниченна", – рассказал Гинцбург РИА Новости.
По его словам, в российской столице на сегодняшний день вакцинируют 500–600 человек в сутки. Всего от коронавирусной инфекции прививки сделали более пяти тысяч человек, добавил он.
Также Гинцбург отметил, что нет необходимости переносить вакцинацию на более поздний период.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч человек. На тот момент прививку получили около 700 человек. По словам Собянина, на свое самочувствие после вакцинации никто не жаловался.
В Москве на базе 11 городских поликлиник идет вакцинация медицинских работников от коронавируса. В ближайшее время власти планируют открыть еще 74 центра гражданской вакцинации.
По словам Собянина, в столице будут постепенно наращивать объемы вакцинации против коронавируса.
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