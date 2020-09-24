В Москве откроется еще 74 центра вакцинации от коронавируса

14:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве в 11 городских поликлиниках началась вакцинация медицинских работников от коронавируса. В ближайшее время планируют открыть еще 74 центра гражданской вакцинации. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения детско-взрослой поликлиники № 68 филиала № 1.
"Я смотрел, как в вашей поликлинике начал работать один из пунктов прививки от COVID-19. У нас уже в порядке исследования, большого пострегистрационного, привились около трех тысяч человек. Самочувствие у всех хорошее. У многих после вакцинации прошло несколько недель, и осложнений нет ни у кого", – заявил Собянин.
Глава города подчеркнул, что в гражданский оборот поступили несколько тысяч доз вакцины, которые в первую очередь были направлены медицинским работникам. Он отметил, что новая детско-взрослая поликлиника № 68 филиала № 1, где проходит вакцинация, отвечает всем современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
"Я надеюсь, что она (поликлиника. – Прим. ред.) понравится не только врачам, но и пациентам, потому что мы постарались развести потоки, сделать более удобными для всех, сделать специальные помещения отдыха для медицинского персонала", – добавил мэр.
Собянин отметил, что первых пациентов поликлиника начнет принимать с 28 сентября. Мэр подчеркнул, что это открытие было долгожданным, поскольку обслуживание населения переведено на совершенно другой уровень. По его словам, поликлиника будет работать по новому московскому стандарту.
На прошлой неделе в медицинских учреждениях Москвы началась добровольная вакцинация работников от коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцинировать стали персонал, который работает в амбулаторных КТ-центрах, врачей и медсестер кабинетов ОРВИ и сотрудников отделения медпомощи на дому. К настоящему моменту вакцинацию прошли 126 медиков.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. 8 сентября Минздрав России выпустил вакцину в гражданский оборот.
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