Более 60 тыс человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве – Собянин

Собянин назвал число москвичей, записавшихся на вакцинацию от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч человек. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний", – уточнил мэр.

Собянин подчеркнул, что прививку получили уже более 700 человек. Их самочувствие остается хорошим.

Первую в мире вакцину против COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V". В Москве уже стартовал третий, пострегистрационный этап клинических исследований, для которого требовалось не менее 40 тысяч добровольцев.

Состояние тех, кто прошел процедуру вакцинации, будут отслеживать с помощью специальных электронных браслетов. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, динамику отслеживают также по приложению с функцией внесения показателей здоровья и через телемедицинский центр.

