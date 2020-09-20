Более 60 тыс человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве – Собянин

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Собянин назвал число москвичей, записавшихся на вакцинацию от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч человек. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний", – уточнил мэр.
Собянин подчеркнул, что прививку получили уже более 700 человек. Их самочувствие остается хорошим.
Первую в мире вакцину против COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V". В Москве уже стартовал третий, пострегистрационный этап клинических исследований, для которого требовалось не менее 40 тысяч добровольцев.
Состояние тех, кто прошел процедуру вакцинации, будут отслеживать с помощью специальных электронных браслетов. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, динамику отслеживают также по приложению с функцией внесения показателей здоровья и через телемедицинский центр.
Более 700 добровольцев привились от коронавируса в Москве
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