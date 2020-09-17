Фото: URA.RU/TASS/Анна Майорова

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что отказ от вакцинации против COVID-19 якобы может лишить медиков стимулирующих государственных выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

Кроме того, Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) опубликовал доклад о том, что государство может менять условия осуществления мер социальной поддержки. По мнению специалистов института, медицинских работников для получения социальной поддержки следует обязать проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

По словам Мурашко, подобная инициативна никогда не обсуждалась.

"Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали", – заявил министр.

Позднее директор ЦНИИОИЗ Ольга Кобякова отметила, что мнение отдельных экспертов об осуществлении мер государственной социальной поддержки не является официальной позицией института.

Ранее власти Подмосковья рассказали, когда начнется вакцинация от COVID-19. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в данный момент идет третий этап клинических исследований вакцины.