Власти Подмосковья рассказали, когда начнется вакцинация от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Бесплатные прививки от коронавируса планируют массово делать в Подмосковье в декабре или с Нового года, после регистрации вакцины, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. Я очень надеюсь, что с Нового года, с декабря мы тоже начнем вакцинировать", – сказал он.

Воробьев напомнил, что сейчас идет третий этап клинических исследований вакцины. "Все ждем, но необходимо получить окончательные документы для того, чтобы вакцина была безупречная", – добавил он.

Первая в мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V". В Москве вакцину отправили в городские поликлиники № 2, 220 и 62 для проведения пострегистрационных клинических исследований.

Позже, 12 сентября, первые партии "Спутник V" начали перевозить в регионы РФ. Более 250 жителей Москвы получили вакцину от коронавируса за пять дней с момента начала пострегистрационных испытаний препарата.