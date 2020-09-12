Первую партию вакцины от COVID-19 направили в регионы

Фото: Минздрав РФ

Первая партия вакцины против COVID-19 "Спутник V" направлена в регионы, сообщили в Минздраве.

Отмечается, что в рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки в субъекты РФ.

Кроме того, протестируют распределение и организацию вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября.

Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора.

Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.