Большую часть россиян планируют вакцинировать от COVID-19 в течение 9–12 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большую часть населения России планируют вакцинировать от коронавируса в течение 9–12 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Это (вакцинация большей части населения. – Прим. ред.), по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев", – сказал Гинцбург.

11 августа в России была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название "Спутник V".

Согласно рекомендациям министерства здравоохранения РФ, вакцину следует вводить тем, кто еще не перенес инфекцию и не выработал антитела. В приоритетную группу по прививкам от COVID-19 вошли студенты, призванные на военную службу граждане, а также полицейские и работники торговли и сферы услуг.

По словам Сергея Собянина, большая часть жителей столицы получила иммунитет от коронавируса естественным путем. Он отметил, что в городе удалось пройти пик пандемии без гуманитарной катастрофы.

Мэр также отметил, что более пяти тысяч человек записались на тестирование вакцины от COVID-19. Собянин подчеркнул важность этих исследований, уточнив, что город будет делать все, чтобы они прошли достойно.

