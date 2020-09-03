В Минздраве назвали долю детей среди заболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Порядка 7,6 процента новых случаев заражения коронавирусом приходится на детей. Об этом стало известно из временных методических рекомендаций по профилактике и диагностике COVID-19, размещенных на сайте Минздрава РФ.
"В Российской Федерации дети составляют 7,6 процента зарегистрированных случаев COVID-19, количество и возрастная структура манифестных заболеваний у детей в настоящее время не известны", – сказано в тексте.
Отмечается, что новорожденные дети крайне редко заражаются COVID-19, а заболевание внутриутробно пока не доказано.
В материалах уведомили, что в путешествиях дети заболевают в 9% случаев, остальной процент приходится на местные, чаще семейные контакты.
В стране за последние сутки подтверждено 4 995 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Из них 1 200 случаев не имели клинических проявлений болезни.
Всего в России зарегистрировано 1 009 995 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Московской области.
За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев. За весь период по России умерли 17 528 человек.
Доказан один клинический случай повторного заражения COVID-19 – эксперт
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