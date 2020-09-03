Названа дата завершения исследований вакцины от COVID-19 центра Гамалеи

Фото: Агентство "Москва"
Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины "Спутник V" против коронавируса планируют завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава.
"Начало (исследований. – Прим. ред.) – 25 августа 2020 года. Окончание – 31 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что целью пострегистрационных клинических исследований является оценка эффективности и безопасности вакцины. Проведение исследований запланировано в девяти медицинских учреждениях Москвы.
Минздрав РФ 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Через два дня началась поставка препаратов в медицинские учреждения в рамках клинических исследований третьей фазы.
Сообщалось, что около 10 из 40 тысяч добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V, получат вместо вакцины плацебо, остальные 30 тысяч добровольцев получат вакцину.
Как объяснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность препарата.
11 августа была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.
В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября
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