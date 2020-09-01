В центре Гамалеи назвали дату начала вакцинации от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Вакцинация от коронавируса в Москве в рамках пострегистрационной фазы начнется 5–7 сентября, в ней примут участие добровольцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он отметил, что прививки от COVID-19 будут получены в 9–10 медицинских учреждениях столицы. Гинцбург подчеркнул, что впоследствии база вакцинации будет расширена до 20 столичных клиник.

По его словам, препарат, формирующий иммунитет от COVID-19, будет доставлен в медучреждения Москвы в районе 3–4 сентября.

"Потом будет несколько дней скрининга тех добровольцев, которые уже записались, им... проведут необходимые исследования, анализы, это же не гражданский оборот будет, это будут фактически клинические испытания", – заявил Гинцбург.

Он подчеркнул, что после этого будет проведена вакцинация добровольцев, которая должна состояться 5–7 сентября.

1 сентября в Москве запустили прививочную кампанию против гриппа. Столичные жители смогут получить эту вакцину в городских поликлиниках и 44 мобильных прививочных пунктах. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что получившие прививку будут защищены от гриппа на год.

Что касается вакцины от коронавируса, то на ее испытания в столице записались около 3 тысяч добровольцев. Все заявки отбирают врачи. В пострегистрационных испытаниях вакцины принять участие смогут москвичи не старше 18 лет, а также не имеющие противопоказаний и прошедшие медицинское обследование.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться после ноября – декабря 2020 года. Он подчеркнул, что первые партии прививок для групп риска начнут поступать уже в сентябре.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат был разработан в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.