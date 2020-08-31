Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к массовой вакцинации жителей страны от коронавируса могут приступить после ноября – декабря 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

"[Для] групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября – декабря", – отметил министр.

Ранее Мурашко рассказал о ситуации с поставками российской вакцины, получившей название "Спутник V". По словам главы ведомства, первые партии будут поставлены в сентябре, на данный момент продолжается наработка производства и пострегистрационное наблюдение.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Эффективность вакцины отметил президент России Владимир Путин. Он заявил, что регистрация препарата состоялась в полном соответствии с законами РФ, наблюдение за ним продолжается.

