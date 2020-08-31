В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от COVID-19

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Первые поставки вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции большими партиями начнутся в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"По вакцинации против коронавирусной инфекции – сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, эта вакцинация будет абсолютно добровольной. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре", – сказал министр.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ. Он напомнил, что специалисты провели доклинические и клинические испытания вакцины на животных и добровольцах.

Президент также выразил уверенность, что и вторая российская вакцина от "Вектора", которая появится в сентябре, будет надежной и эффективной. По его мнению, две российские вакцины в дальнейшем будут конкурировать между собой из-за своей эффективности и безопасности.

