Уровень воды в реке Ишим в тюменском городе Ишиме снизился на 19 см за сутки

Фото: ТАСС/Сергей Русанов

Уровень воды в реке Ишим в одноименном городе Тюменской области за сутки снизился на 19 сантиметров. Об этом стало известно из телеграм-канала информцентра правительства региона.

Согласно последним данным, к 08:00 по местному времени (06:00 по московскому) уровень воды в реке составил 1 010 сантиметров, что на 19 сантиметров меньше предыдущих показателей.

Отмечается, что критической отметкой "опасного явления" для Ишима является 850 сантиметров.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 69 сантиметров и составил 1 129 сантиметров. По информации губернатора Тюменской области Александра Моора, паводок на Ишиме сместился к селу Викулову, и максимальный уровень воды ожидается 8–9 мая.

Позже Моор указал, что уровень воды в реке Ишим у села Викулова будет расти еще неделю и может достичь на пике 12 метров. Со слов губернатора, такие прогнозы дали гидрологи.