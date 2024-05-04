Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился за сутки на 10 см

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Уровень воды в реке Тобол рядом с Курганом снизился за сутки на 10 сантиметров, к 6 утра составив 789 сантиметров. Это следует из данных онлайн-карты паводка, созданной властями Курганской области.

Это на 61 сантиметр ниже отметки "опасное явление", которая равна 850 сантиметрам. По последним данным, подтопленными в регионе остаются 591 жилой дом, 6 484 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог.

В четырех населенных пунктах от воды освободились 13 жилых домов, 42 дачных дома и 27 приусадебных участков.

Ранее губернатор Вадим Шумков заявил, что общий ущерб от паводка в регионе, по предварительной оценке, может составить от 4 до 9 миллиардов рублей.

В свою очередь, областной Минздрав сообщил, что на фоне весеннего половодья более 330 гражданам понадобилась медицинская помощь, 85 из них госпитализировали.

