Минздрав РФ: в Курганской области из-за паводков госпитализированы 85 человек

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Более 330 человек получили медицинскую помощь из-за последствий паводков в Курганской области, 85 из них госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ по итогам совещания министра здравоохранения Михаила Мурашко по работе систем здравоохранения регионов в условиях паводков, передает ТАСС.

В материале уточнили, что риск подтопления медицинских организаций в регионе отсутствует. На сегодняшний день работают 28 прививочных бригад, свыше 17 тысяч человек вакцинировали.

20 апреля в шести населенных пунктах Белозерского округа Курганской области была объявлена срочная эвакуация из-за подъема реки Тобол.

Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал напряженной ситуацию с паводком в регионе. По его словам, спасательные работы не прекращаются, они ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки.

21 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 996 сантиметров.