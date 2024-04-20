Срочная эвакуация объявлена в шести селах Белозерского округа Курганской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Срочную эвакуацию объявили в шести селах Белозерского округа Курганской области из-за подъема реки Тобол, сообщает окружная администрация в телеграм-канале.

Срочно эвакуироваться необходимо жителям населенных пунктов Редькино, Русаково, Говорухино, Рычково, Кошкино, Иковское. Отмечается, что в деревне Кошкино вода уже подошла к домам.

Уровень воды в реке Тобол составляет 1 013 сантиметра, при этом вода из Кургана идет в Белозерский округ.

Ранее сообщалось, что пик весеннего паводка на реке Тобол у Кургана ожидается в ближайшие 2–3 дня.

В Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС регионального уровня из-за осложнения обстановки с паводком.

Губернатор Вадим Шумков сообщил, что в Кургане наблюдается пик паводка, участки дамбы испытывают большую нагрузку. 18 апреля в отремонтированных местах часть дамбы начинала отслаиваться, эти участки пришлось оперативно укреплять, подчеркнул Шумков.

Губернатор уточнил, что в остальных муниципальных округах есть еще пять дамб. Одна из них защитила Притобольный муниципальный округ от паводка. Для строительства и наращивания этих дамб мобилизовывали сотрудников предприятий. Также в работе участвовали волонтеры, спасатели и другие неравнодушные люди, заключил Шумков.

В регионе подтоплены 1 941 жилой дом и 3 380 дачных участков. Сотрудники МЧС используют беспилотники для контроля за ситуацией. Общее число подтопленных жилых домов в РФ за сутки уменьшилось до 17 318, а приусадебных участков – до 32 386.