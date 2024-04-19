Почти 2 тысячи жилых домов подтоплены в Курганской области

Фото: МЧС России

Почти 2 тысячи жилых домов оказались подтоплены в Курганской области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные регионального главка МЧС РФ.

"На территории региона остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1 941 жилой дом и 3 380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог. Уровень воды в реке Тобол составил 1 008 сантиметров", – рассказали в ведомстве.

Для контроля за ситуацией сотрудники МЧС используют беспилотники. В ночное время спасатели дежурят вдоль дамбы обвалования на реке Тобол.

В свою очередь, в пресс-службе главы региона Вадима Шумкова сообщили ТАСС, что 759 человек сейчас находятся в 15 пунктах временного пребывания. По уточненным данным, всего эвакуированы 15 052 человека.

Ранее стало известно, что вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 1 002 сантиметров. Прирост за прошлые сутки составил 56 сантиметров.

18 апреля в дамбе в Курганской области выявили и устранили три протечки. Шумков рассказал, что в регионе строят и повышают еще шесть дамб.

Владимир Путин поручил министерству строительства и ЖКХ РФ оперативно реагировать и оценивать ущерб от весеннего половодья.

