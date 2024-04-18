Три протечки обнаружили и устранили в дамбе в Курганской области

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В дамбе в Курганской области в течение суток выявили и устранили три протечки. Об этом сообщил представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Дамба стоит достаточно надежно. Было в течение суток три протечки, но они очень быстро были ликвидированы", – рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что в регионе строят и повышают шесть дамб. Одна из них находится в Кургане, остальные пять – в муниципальных округах.

В Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводков. По последним данным, уровень воды в Тоболе возле Кургана вырос до 972 сантиметров. Всего в регионе оказались подтоплены более 2 тысяч домов.